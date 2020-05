VIAS DE FATO Mulher vai a casa de ex-namorado na madrugada e quebra objetos Mesmo com medida protetiva de distanciamento, ela o perturba.

1 MAI 2020 - 09h:12 Por Talita Matsushita

Um jovem de 21 anos denunciou a ex-namorarada, uma mulher de 30 anos, após ela invadir sua casa e quebrar objetos, por volta das 4h desta sexta-feira. Eles terminaram o relacionamento há dois meses e mesmo com medida protetiva de distanciamento, ela o perturba.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher vem perturbando sua tranquilidade e o ameaçando por causa de uma medida protetiva, desde então, vai na residência dele, que fica em uma chácara próximo a área urbana, fala que vai dormir e não vai sair.

Segundo o jovem, a ex quer saber se ele está tendo relacionamento com outras mulheres, e na madrugada desta sexta chegou por volta das 4h batendo na janela querendo entrar, começou a discutir com ele, quebrou alguns objetos da residência e entrou em vias de fatos.

O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil.