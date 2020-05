TRÁFICO DE DROGAS Mulheres tentam enviar sabonete com drogas para o presídio Ambas foram encaminhadas à Polícia Civil e responderão por tráfico qualificado

27 MAI 2020 - 14h:14 Por Talita Matsushita

Duas mulheres foram presas em Paranaíba após tentar enviar sabonetes recheados com drogas para presos do Estabelecimento Penal de Paranaíba. As drogas foram detectadas ao passarem por aparelho de Raio-X.

Segundo boletim de ocorrência, a apreensão foi realizada na terça-feira (26), durante a entrega de pertences de duas visitantes diferentes. No primeiro caso, uma jovem de 23 anos tentou levar quatro barras de sabão caseiro, com três invólucros de maconha e um de cocaína, que seriam entregues ao companheiro que está preso.

Cerca de uma hora depois, outra jovem de 19 anos, que levava pertences ao irmão, tentou adentrar a unidade penal com dois sabonetes com substância análoga à maconha, constatado após os pertences passarem pelo aparelho de Raio-X.

Ambas foram encaminhadas à Polícia Civil e responderão por tráfico qualificado, por ter sido cometido no interior de estabelecimento prisional.