IBGE Município ganhou 148 moradores em um ano, segundo estimativa Paranaíba é a 11ª cidade mais populosa do Estado

28 AGO 2020 - 13h:32 Por Talita Matsushita

Estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que Paranaíba ganhou 148 moradores em um ano, hoje o município tem estimativa de 42.276 habitantes, enquanto que em 2019 o número de cidadãos era de 42.148.

Desde a realização do último Censo, em 2010, Paranaíba ganhou 2.084 moradores, no último levantamento a cidade registrava 40.192 pessoas. Em 2018 o número era cidadãos era 42.010.

Conforme a estatística, Paranaíba é a 11ª cidade mais populosa do Estado.

O IBGE chegou aos números por um procedimento matemático, que são resultados da distribuição das populações dos 27 estados, além do Distrito Federal, projetadas por métodos demográficos.

Conforme o Instituto, tal método se baseia na projeção da população estadual e tendência de crescimento das cidades, definida pelas populações municipais dos últimos dois censos demográficos, de 2000 e 2010.

Mato Grosso do Sul chegou a 2,8 milhões de habitantes, 30.408 habitantes a mais do que no ano passado.