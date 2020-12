FINANÇAS Município paga 13º salário e planeja salário de dezembro Já foram R$ 7 milhões injetados no comércio local no mês de dezembro

9 DEZ 2020 - 15h:57 Por Talita Matsushita

Servidores municipais de Paranaíba receberam o pagamento do 13º salário na segunda-feira (7), conforme divulgado pela página da Prefeitura em rede social. O dinheiro já está disponível na conta do servidor. Segundo Julio Cabreira, secretário de Finanças, somente no mês de dezembro já foram R$ 7 milhões injetados no comércio local com as folhas de novembro e 13º salário.

Ouça a entrevista: