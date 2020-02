SEGURANÇA Município recebe reforço na segurança durante Carnaval 13º BPM divulgou diretrizes de policiamento para o período de Carnaval

21 FEV 2020 - 18h:51 Por Alex Santos

Começou oficialmente nesta quinta-feira (20) em todo Estado a Operação Carnaval 2020 e segue até o dia 25 de fevereiro. No período de festividades do Carnaval a Polícia Militar deve intensificar as fiscalizações em Paranaíba e nos municípios que fazem parte da área de atuação do 13º BPM, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade comuns nessa época do ano, além de aumentar a segurança durante o período.

O 13º Batalhão da Polícia Militar sediado em Paranaíba divulgou as diretrizes de policiamento para período de Carnaval. No município, rondas em locais estratégicos serão intensificadas, além de abordagens a veículos e pessoas suspeitas. Durante o período de folia também serão realizadas blitzes preventivas com orientações de segurança.

Já na região da Avenida Major Francisco Faustino Dias, onde acontece o Carnaíba, uma base da Polícia Militar será montada para atendimento ao público, além de policiamento no centro de eventos e locais estratégicos.

O Carnaval de Paranaíba tem início na sexta-feira (21) e encerra na próxima terça-feira (25).