MOSQUITO PALHA Município registra casos positivos de Leishmaniose em cães Há casos positivos em animais em todos os bairros da cidade

4 MAR 2020 - 14h:59 Por Alex Santos

O crescimento do número de casos coloca Paranaíba em estado de alerta, porque há casos positivos em animais em todos os bairros da cidade. Conforme Gilson Piva, Médico Veterinário da Vigilância em Saúde do município, ao todo 48 casos de Leishmaniose já foram registrados em animais em 2020.

A maioria dos animais em que foram feitos exames, são de proprietários ou cães abandonados, porém, o percentual significativo são de animais de rua. Os números ainda são subnotificados, ou seja, podem apresentar aumento. “É um número oficial, porém, subnotificado, fora os resultados positivos de animais que são encaminhados para clínicas particulares”, disse.

Gilson Piva destaca ainda que a Leishmaniose é uma realidade, e, em todas as regiões da cidade há registro do mosquito flebótomo (palha), responsável pela transmissão da doença. Ele salienta que a população deve manter o quintal limpo para a não proliferação do mosquito.

“O Controle de Vetores já constatou a presença do mosquito tanto na região central, bairros e na zona rural do município. A população deve manter os quintais limpos, livre de matéria orgânica e lixo. O mosquito gosta de se reproduzir nesse ambiente”, finalizou.

TRANSMISSÃO

A leishmaniose é provocada pelo parasita Leishmania, transmitido pelo mosquito Flebótomo (palha), que se reproduz através de matéria orgânica em decomposição, como fezes de animais e folhas de árvores, encontrada em terrenos baldios.

PRIMEIRA MORTE

O Departamento de Vigilância em Saúde de Paranaíba confirmou a primeira morte por leishmaniose visceral no município. Trata-se de um morador de 27 anos que foi infectado no ano passado.

Conforme o departamento, o diagnóstico foi considerado tardio, pois a vítima havia iniciado tratamento na rede particular e não descobriu as causas dos sintomas apresentados. O jovem procurou uma Unidade de Saúde do município com indícios da doença. A vítima chegou a ser internada na Santa Casa de Paranaíba e começado o tratamento, porém, morreu no dia 20 de fevereiro.