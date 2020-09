CORONAVÍRUS Município registra nove casos; 12 suspeitos aguardam resultado A Santa Casa está com 90% dos leitos ocupados

4 SET 2020 - 15h:25 Por Alex Santos

Na quinta-feira (4), Paranaíba registrou nove casos de contaminação pelo novo coronavírus, por meio de teste rápido. Mais 12 casos suspeitos aguardam resultado, conforme boletim epidemiológico da prefeitura.

Com as novas confirmações os casos positivos subiram para 434 no município. 69 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Ainda conforme a atualização, oito pessoas seguem internadas, sendo três na UTI e cinco na ala respiratória da Santa Casa.

Os leitos estão com 90% de ocupação, com três paranaibenses internados e seis pacientes da região.

O município registra seis óbitos pela doença. 1801 casos descartados, além de 2017 testes rápidos realizados e o total de 341 recuperados.