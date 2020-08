CORONAVÍRUS Paranaíba registra dez novos casos; total chega a 286 Município tem 15 casos suspeitos aguardando resultado

20 AGO 2020 - 15h:05 Por Alex Santos

Paranaíba registrou nesta quarta-feira (19), dez novos casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus. Oitos foram diagnosticados via teste rápidos e dois por meio de Swab.

Com as novas confirmações o município chegou ao total de 286 casos positivos, conforme boletim epidemiológico da prefeitura.

O boletim traz ainda 15 casos suspeitos de contaminação pela doença, todos estão isolados. Houve uma alta, com isso agora dez pessoas seguem internadas no município. A UTI da Santa Casa está com 90% dos leitos ocupados.

Já o total de pessoas que cumprem isolamento domiciliar chegou a 52 no município, porém, o número ainda é superior, pois ainda estão sendo registrados. Segundo a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carla Patrícia Eugênio, Paranaíba tem mais de cem pessoas em isolamento domiciliar compulsório.

219 pessoas estão recuperadas; 1690 testes rápidos foram realizados e 1552 casos descartados.

O município tem quatro óbitos registrados em decorrência da Covid-19.