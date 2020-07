CORONAVÍRUS Três novos casos de Covid-19 são registrados; recuperados chegam a 124 Prefeitura também divulgou bairros onde mais casos da doença foram registrados

7 JUL 2020 - 15h:07 Por Alex Santos

Três novos casos positivos de Coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas, em Paranaíba. O total de casos da doença confirmados no município chega a 138. O município também tem três casos suspeitos de Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (6) pela prefeitura.

Ainda de acordo com a publicação, os três casos positivos foram confirmados através de teste rápido. Outros 11 testes deram negativos. Houve ainda duas coletas de SWAB e três pessoas que estavam isoladas receberam alta.

Paranaíba segue com nove pessoas em isolamento domiciliar, além de 124 recuperados. Os testem rápidos somam 1058, casos descartados 997. Com o óbito do idoso registrado no último sábado, o município resulta em três óbitos em decorrência da doença.

A prefeitura também publicou uma relação dos bairros com maior número de contaminações pela Covid-19.

A região central segue em destaque com o registro de 33 casos, seguido do bairro Santo Antônio, 18; Jardim América 14 casos registrados; Santa Lucia, 12; São José, 10 registros; Jardim Redentora teve oito casos.

O Jardim Brasília teve sete registros; bairro de Lourdes, cinco casos; Santa Eliza com quatro casos, Ipê branco três registros, bairro Salomé, três casos, além do bairro Universitário, com quatro registros.

Jardim Primavera, Zona rural e Daniel 2, registrara, dois casos. Os bairros Santa Monica, Jardim Ipiranga, Estiva, Cohab Santa Rita de Cássia, Daniel 1, Jardim Bela Vista, e Jardim Karina, todos registraram um caso de Covid-19.