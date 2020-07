SAúDE Na pandemia, diminui procura pela Santa Casa Atendimentos mensais tiveram queda de cerca de 60%

20 JUL 2020 - 17h:34 Por Alex Santos

Em meio a pandemia da Covid-19, a Santa Casa de Paranaíba registrou queda de 60% nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares. Antes, a média mensal de atendimentos chegava a três mil.

A Santa Casa é o único hospital publico da cidade.

De acordo com Jair Alves de Souza, presidente da Santa Casa, no período de pandemia os atendimentos não chegaram a 1.200 e salienta que a população deve ter consciência e responsabilidade, destacando que muitos procuram o hospital, com “problemas banais”.

“Dá a entender que muita gente procurou a Santa Casa, com problemas banais. Acredito que temos que ter consciência e responsabilidade.”

O hospital também vem passando por modificações estruturais e financeiras, para atendimento aos pacientes.

Ouça abaixo a entrevista: