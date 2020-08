'Não há regulamentação ainda', diz líder de vigias em MS Presidente de associação afirmou que apenas quatro são associados em Paranaíba

7 AGO 2020 - 09h:24 Por Leonardo Guimarães

O presidente da Associação de Vigilantes de Mato Grosso do Sul afirmou, em entrevista ao Jornal do Povo, da rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, que a Polícia Federal optou por não ser órgão fiscalizador da categoria no Estado e que não há, ainda, regulamentação do trabalho em MS. "Estamaos buscando regulamentação", disse ao informar que, em Paranaíba, apenas quatro pessoas tem ligação com a associação.

Sobre denúncias de "pressão para pagamentos", vigias que se apresentavam como vigilantes, afirmavam ter parceria com a Polícia Militar e foram flagrados tomando cerveja durante a madrugada após recolhimento de mensalidades de moradores, o líder dos vigias no Estado disse que lamenta a situação.

