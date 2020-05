CURADO ‘Nasci de novo’ diz motorista curado da covid em Paranaíba O motorista se emociona ao relembrar sua chegada no hospital em Paranaíba

18 MAI 2020 - 14h:23 Por Talita Matsushita

O motorista Esiom Geber Batista Ismael, 45 anos, foi o primeiro paciente curado da covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de Paranaíba. Ele ficou internado por 15 dias na UTI, porém deu entrada na Santa Casa no dia 26 de abril, totalizando 22 dias . Ele foi aplaudido pelos profissionais da Santa Casa durante a alta.

Em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, ele diz que chegou ao hospital praticamente morto. “Agradeço primeiramente a Deus e todos que lutaram pela minha vida. Fui no hospital de Cáceres (MT) e eles não fizeram nada, fui em Rondonópolis (MT) falaram que eu estava só com uma gripezinha e Deus me deu força que consegui chegar até aqui”, relata.

O motorista se emociona ao relembrar sua chegada no hospital em Paranaíba e disse que fez um voto para Deus. “Falei pro doutor salvar minha vida e não me deixar morrer. Sou caminhoneiro há 29 anos então tenho só que agradecer. Hoje eu tenho uma família aqui, eu amo todos”, disse.

Ele elogiou o trabalho dos médicos, enfermeiros e fisioterapeuta. “Eu nasci de novo. Tenho uma nova aoportunidade de vida. Sou o primeiro homem dentro da UTI de Paranaíba que está saindo com vida. Louvado seja o nome de Deus”