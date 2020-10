RECUPERAÇÃO Nível de emprego volta a se recuperar segundo o Caged Mais trabalho que demissões

31 OUT 2020 - 09h:00 Por Talita Matsushita

Paranaíba teve saldo positivo 61 postos de trabalho no mês de setembro, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram 311 contratações e 250 demissões no período. Números melhoraram em comparação ao mês anterior.

Em agosto o saldo foi zero, com 228 admissões e o mesmo número de demissões. Em julho foi registrado saldo positivo de 166, sendo que foram registradas 357 admissões e 191 desligamentos. No ano o saldo é positivo com sobra de 46 postos de trabalho, sendo 2.704 contratações e 2.658 demissões.

No mês de junho foram registrados 450 admissões e 206 desligamentos, saldo positivo de 244. O estoque é de 7.582 vagas de emprego.

O pior mês na geração de empregos foi abril com o saldo de -319 postos de empregos em 2020.