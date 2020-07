HISTÓRIA No aniversário da cidade, site resgata memória e conta a his Pesquisadores reunem, fotografias, documentos e relatos que narram episódios imp

4 JUL 2020 - 08h:12 Por Thalita Matsushita

Paranaíba completa 163 anos neste sábado (4) e ganha de presente um site com memórias da cidade. Fotos, histórias e personagens conhecidos do município compõem o material apresentando aos internautas. A ideia surgiu justamente pela falta de material, tanto na Prefeitura e Câmara, que relembrasse o passado da cidade. Os idealizadores são Gislaine Fonseca (Laninha) e Ailton Barbosa Júnior (Tom Lenna). O site é www.memoriasdeparanaiba.com.br.

No site há, além de memórias, colunistas que relembram histórias da cidade e contam curiosidades dos personagens que viveram aqui e hoje são nomes de ruas avenidas e prédios públicos. A cidade foi fundada pelos irmãos Garcia Leal, que chegaram por volta de 1930. Na época asterras abrangiam até a cidade de Três Lagoas. “Essas famílias começaram a instalar fazendas e a cidade foi desenvolvendo. Temos a figura destes desbravadores e do Vigário Sales, além da passagem de Visconde de Taunay, que nesta época passou retornando da Guerra do Paraguai, posteriormente escreveu o romance Inocência, ambientado em Paranaíba”, disse Tom Lenna.

Entre as tradições que ainda permanecem estão as raízes sertanejas, conforme Tom Lenna, de pessoas que lidam com o gado e comem a sua carne, além da culinária. Um dos pontos que permanece no mesmo local e perdurou ao longo do tempo é a Igreja Matriz, que desde o início da construção da cidade é o símbolo máximo da cidade.

“Foi em torno da Igreja que a cidade se construiu e é em torno da igreja que temos nosso corpo espiritual que nos fortalece”, destaca. Na esteira do que a Igreja trouxe para a cidade está a tradição da Folia de Reis, que é uma das principais festa da cidade.

Além das questões culturais, muitas construções que foram erguidas na década de 30 e 40 ainda existem até hoje. “Nossa história é bem rica e está muito bem documentada e nossa função como pesquisador e curiosos é fornecer o máximo de materiais para nossos descendentes e contemporâneos. É a maneira de retribuir e destacar o trabalho dos nossos antepassados, contar o que aconteceu e o que deixaram para as próximas gerações”, disse.

PROGRAMAÇÃO

O aniversário da cidade será comemorado com Alvorada, às 5h e a tarde haverá Missa e Culto religioso. Conforme o secretário de Cultura, Henrique César Queiroz, as medidas foram tomadas pensando em evitar qualquer aglomeração.