TRANSTORNO No Daniel 5, volta das chuvas repete o quadro de abandono Rua famosa por ‘buracão’ deve ser asfaltada somente em 2021

6 DEZ 2020 - 17h:19 Por Alex Santos

A volta do período chuvoso em Paranaíba traz novamente à tona um velho problema para moradores do Bairro Daniel 5, na região leste da cidade.

Na rua Manoel Salustiano da Rocha, parte da via quase desaparece devido a uma cratera que ressurgi ano após ano, fazendo vítimas, entre pedestres e veículos, além do acúmulo de lixo descartado pela população.

Por anos, moradores convivem com promessas de regularização do bairro e asfaltamento da via. A prefeitura de Paranaíba anunciou este ano a regularização de imóveis na região, além da pavimentação asfáltica e drenagem no bairro. As obras seguem desde meados do agosto de 2020, contrastando com incertezas de moradores quanto a sua conclusão.

Em março deste ano o prefeito, Ronaldo José Severino de Lima, anunciou obras de drenagem e asfalto no Daniel 5, no valor de R$5 milhões, por meio do Finisa, da Caixa Econômica Federal.

Porém, a realidade é outra para moradores da rua Manoel Salustiano da Rocha. A via não vai receber obras de drenagem de águas e pavimentação asfáltica em 2020.

Em fase de aprovação e liberação de recursos na Caixa Econômica Federal, as obras na rua devem ficar somente para 2021, segundo a Secretaria de Obras.

“Estamos com o projeto e recurso. Tivemos problemas burocráticos por ser um loteamos que está sendo regularizado, janeiro a Caixa deve autorizar para licitar e será retomada”, salientou Túlio Neles Brick Botelho.