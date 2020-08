NOTA PREMIADA Notas de Paranaíba são sorteadas em programa do governo Cinco pessoas que realizaram compras em Paranaíba foram sorteadas no programa

31 AGO 2020 - 14h:06 Por Talita Matsushita

Cinco pessoas que realizaram compras em Paranaíba foram sorteadas no programa “Nota MS Premiada”, cada um receberá a quantia de R$ 549,54. Três pessoas realizaram compras no supermercado ABV, uma no Supermercado Santana e outra no Supermercado Real.

O sorteio foi realizado no sábado (29), com prêmio principal de R$ 100 mil para único acertador, de Campo Grande, o sortudo realizou compras em um supermercado atacadista da Capital. Outras 364 pessoas receberão R$ 549,54 cada, referentes à quina, que teve premiação total de R$ 200 mil.



Os sorteios ocorrem uma vez ao mês, sendo realizado com a utilização dos números sorteados em concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal.

A participação do consumidor ocorrerá, mediante a identificação do número de sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal do Brasil (CPF), no documento fiscal (Nota Fiscal) emitido após às suas aquisições de mercadorias ou bens, em estabelecimentos localizados, apenas em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Lei 5.463/19, os prêmios irão prescrever no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio. São cerca de R$ 300 mil em prêmios.

Para quem acertar as seis dezenas será dividido o valor estimado em R$ 100 mil, e os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil. Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil será acumulado ao valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil que serão divididos com os ganhadores da quina.