AEDES AEGYPTI Notificações crescem e dengue ainda é preocupação Devido lentidão nos exames do Lacen, casos positivos devem ter salto

24 JUL 2020 - 15h:32 Por Alex Santos

A soma total de casos notificados do Aedes aegypti no município chegou a 1.363, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na quarta-feira (22). Até a última atualização do boletim da prefeitura, Paranaíba havia computava 460 casos confirmados de dengue.

Paranaíba ocupa a 27ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com alta incidência do Aedes aegypti (3.233,8). O município permanece em alerta vermelho, com mais de 300 casos notificados por 100 mil habitantes.

Segundo Carla Patrícia Eugênio, coordenadora de vigilância epidemiológica, os exames são realizados pelo Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul), com a pandemia de Coronavírus o laboratório tem apresentado lentidão no resultado dos exames.

O município tem um óbito por dengue hemorrágica.

Mato Grosso do Sul é o segundo estados do país com casos notificados da dengue (66.230), além de 39 óbitos registrados.