FISCALIZAÇÃO Notificações da Vigilância chegam a 150 na primeira quinzena As denúncias podem ser feitas no número 3669-0094

16 ABR 2020 - 15h:51 Por Talita Matsushita

Nos primeiro 15 dias de abril a Vigilância Sanitária de Paranaíba notificou cerca de 150 estabelecimentos, com base no Decreto 609, que trata da prevenção ao contágio do novo coronavírus e estabelece medidas para o funcionamento do comércio.

“Temos conseguido o apoio desses estabelecimentos e compreensão nesse momento de pandemia e temos conseguido fazer nosso trabalho de notificação e esclarecimentos”, disse Giane Gonzales Machado, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária.

A maior dificuldade, segundo a diretora, tem sido com relação a população que não tem colaborado no sentido de aglomeração e distanciamento social. “A população muitas vezes não colabora”, disse.

A notificação é feita diretamente no estabelecimento e ainda nenhum dos casos teve autuação e multa, pois tem tido colaboração. “Caso haja reincidência o estabelecimento poderá ser multado e interditado se for o caso”, orientou.

As denúncias podem ser feitas no telefone fixo da Vigilância Sanitária no número 3669 0094, o órgão funciona das 7h às 11h e 13h às 17h, além do plantão noturno. Qualquer descumprimento pode ser denunciado.