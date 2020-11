ELEIÇÕES 2020 Nova pesquisa aponta Diogo Tita vencendo a eleição para prefeito de Paranaíba Se a eleição fosse hoje, aponta o levantamento, Tita venceria a eleição com 33,9% dos votos

10 NOV 2020 - 16h:32 Por Da Redação

Uma nova pesquisa do Instituto Quality, confirmou o favoritismo do candidato a prefeito Diogo Tita, do MDB, com uma vantagem superior ao seu principal concorrente acima da margem de erro, tanto na pesquisa estimulada, quanto na aferição dos votos válidos. Se a eleição fosse hoje, aponta o levantamento, Tita venceria a eleição com 33,9% dos votos. O segundo colocado seria o candidato Maycol Queiroz, do PDT com 21,9%. Como a margem de erro admitida pelo instituto é de 5% para mais ou para menos, não a vantagem de Tita fica consolidada, não havendo empate técnico.

Os outros candidatos conseguiram índices ainda menores. Sindoley Morais, do PSL, chegou a 12,6%; Binga Freitas, do DEM, alcançou 9,7% empatado tecnicamente com Sindoley; Fredson Freitas , do Podemos, com 6,1% e Ranato Arlivre, do Avante com 2,4% estão também tecnicamente empatados entre si. A pesquisa encontrou ainda 7,2% dos eleitores indecisos e outros 6,2% admitindo votar em branco. A pesquisa foi registrada no TRE sob nr. 09809/2020, realizada nos dias 31/10, 1 e 2/11, ouvindo 308 eleitores de Paranaíba. Margem de erro admitida é de 5% e o nível de confiança de 95%.

Votos válidos

A partir destes números, fazendo o cálculo dos votos válidos, o quadro se alterna, na medida em que não entram no universo os votos indecisos e brancos. Considerando apenas os votos dados aos candidatos a prefeito, Diogo Tita chegaria aos 39,2%, seguido por Maycol com 25,3%. Sindoley chegaria a 14,6%, Binga ficaria com 11,3% , Fredsos alcançaria 6,9% e Renato outros 2,7%.