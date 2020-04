SEM ATENDIMENTO Novo decreto gera confusão sobre atendimento em lanchonetes Lanchonetes, bares e similares não estão autorizados a realizar atendimento presencial

20 ABR 2020 - 17h:08 Por Alex Santos

O novo decreto municipal 615, publicado na última sexta-feira (17), que liberou dentre outras práticas missas e cultos, o funcionamento de academias e a feira livre, além de prorrogar a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, causou grande confusão à comerciantes proprietários de bares, lanchonetes e estabelecimentos similares, e fez com que parte do setor realizasse atendimento pessoal, ou mesmo disponibilizassem mesas para consumo no local. A prática ainda é proibida conforme o decreto anterior 609.

De acordo Giani Gonsales Machado, coordenadora da vigilância sanitária, por conta da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais que realizam o atendimento presencial, comerciantes entenderam que poderiam atender presencialmente, porém, a prática não é autorizada, por não se encaixarem como serviços essenciais.

“Bares, lanchonetes, conveniências e similares não entram como serviço essencial, portanto, não podem realizar atendimento presencial e colocar mesas no local. Como recentemente saiu o uso obrigatório de máscaras para atendimentos nesses locais, alguns entenderam que podem ter atendimento presencial com mesas, mas não podem! As pessoas só podem retirar no local, ou o estabelecimento fazer a entrega”, disse.

Conforme acordo com o decreto 609, é proibido o autoatendimento, consumo de bebidas e alimentos e proibida a permanência do cliente em bares, lanchonetes, conveniências, sorveterias, casas de suco e salgados.

Os atendimentos nesses locais devem funcionar somente para venda e retirada imediata do produto, com atendimento de uma pessoa por vez, devendo o comerciante estimular e dar preferência ao atendimento delivery e drive-thru. O sistema de atendimento delivery poderá funcionar até as 23:00 horas.

De acordo com Janete Aparecida dos Santos, secretária de administração e membra do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, há expectativa que nesta semana o comitê flexibilize o funcionamento do setor no município.