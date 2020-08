CORONAVÍRUS Novo decreto proíbe missas e cultos com presença de fieis Outra mudança imposta foi a suspensão do funcionamento da feira livre

21 AGO 2020 - 14h:31 Por Talita Matsushita

A Prefeitura publicou novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus no município. Entre as medidas, ficam proibidas a realização de eventos privados, com público superior a dez pessoas, antes era permitido até 30. O toque de recolher teve alteração e foi auentado em uma hora, passando a valer das 21h às 5h.

Outra mudança imposta foi a suspensão, pelo período de 15 dias o funcionamento da feira livre. As missas e cultos religiosos só poderão ocorrer sem a presença de público.

Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer com portões fechados, sem a participação do público.

As conveniências poderão atender somente por meio de drive thru e delivery.

O novo decreto ainda proíbe o consumo de bebidas em geral, incluindo tereré, chimarrão e similares, em locais públicos ou de acesso público, por tempo indeterminado. A proibição estabelecida no caput deste artigo também se estende ao uso de arguile/narguilé nos estabelecimentos comerciais, locais públicos ou de acesso público.

A aglomeração de mais de dez pessoas em área comum está proibida ainda nos lagos e lagoas, nos rios Barreiro, Santana e Aporé, e principalmente aos arredores do rio Paranaíba próximo a Ponte do Porto de Alencastro, no município de Paranaíba.

As pessoas que descumprirem as regras quanto a obrigatoriedade do uso de máscaras poderão ser multados em R$ 43,08, equivalente a uma UFIP (Unidade Fiscal de Paranaíba) e R$ 86,16 (duas Ufips) em cada reincidência. Para estabelecimentos comerciais a multa será de R$ 2.404, em caso de reiteração no cometimento de qualquer infração, o valor será dobrado e interdição do estabelecimento pelo período de 30 dias.

Débora Queiroz, secretária de Saúde, fala sobre as novas medidas. Ouça: