COVID-19 Novos casos positivos e um óbito marcam o fim de semana Subiu para 253 os casos positivos. Uma morte pela doença foi registrada neste domingo

16 AGO 2020 - 21h:35 Por Alex Santos

Paranaíba registrou 14 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus durante o fim de semana. O total de casos da doença subiu para 253 no município, conforme boletim divulgado pela prefeitura neste domingo (16). Onze casos suspeitos aguardam resultado.

Na sexta-feira (14) foram confirmados dez casos positivos, via teste rápido. No sábado (15) dois novos casos positivos e no domingo (16), mais dois novos casos positivos de contaminação pela Covid-19, confirmados via SWAB.

A atualização deste domingo traz ainda nove internações. Com o número a UTI da Santa Casa, hospital de referência para tratamento da doença, está com 70% dos leitos ocupados.

29 pessoas estão em isolamento domiciliar. 211 recuperados. 1474 testes rápidos realizados e 1364 casos descartados.

Após mais uma morte registrada em decorrência da Covid-19 neste domingo, o total de óbitos subiu para 04.

Uma morte suspeita pela Covid-19 no município está sendo investigada.