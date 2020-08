COVID-19 Oito casos são confirmados; nove suspeitos aguardam resultado UTI da Santa Casa está com 60% dos leitos ocupados

14 AGO 2020 - 15h:15 Por Alex Santos

Paranaíba registrou oitos novas contaminações pelo novo coronavírus e chegou ao total de 239 casos positivos da doença. De acordo com boletim epidemiológico da prefeitura desta quinta-feira (13), o município tem ainda nove casos suspeitos aguardando resultado.

A atualização traz ainda um total de sete internações, seis estão na UTI da Santa Casa, sendo quatro paranaibenses com Covid-19 e um de Aparecida do Taboado, já a sexta internação é uma paciente que não possui a doença. Outro paciente segue internado em um hospital particular da cidade.

Com as novas internações, a capacidade de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa chegou a 60%. São dez leitos disponíveis no hospital de referência para tratamento da doença.

Ao todo 24 pessoas estão em isolamento domiciliar. 205 pessoas estão curadas da doença. 1456 testes rápidos realizados e 1354 casos descartados.

O município tem três óbitos em decorrência da covid-19.