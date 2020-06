CONTENÇÃO I Operação conjunta fiscaliza estabelecimentos no fim de semana A ação teve como objetivo a fiscalização dos decretos municipais

15 JUN 2020 - 15h:23 Por Talita Matsushita

Na noite de sábado (13), policiais militares do 13º Batalhão, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Vigilância Sanitária e Ministério Público Estadual, realizaram a “Operação Contenção" em Paranaíba. A ação teve como objetivo a fiscalização do cumprimento dos decretos municipal e estadual de combate ao Covid-19.

Os policiais militares e demais profissionais integrantes da operação diligenciaram em 19 estabelecimentos comerciais e várias logradouros que se supostamente estaria ocorrendo a aglomeração de pessoas em descumprimento as normas dispostas no Decreto nº 15.396/20 do Estado de MS, Decreto Municipal nº 609/2020 e Lei Federal nº 13.979/20.

Durante a operação, um estabelecimento foi notificado pela Vigilância Sanitária e em outros dois estabelecimentos foram constatadas aglomerações de pessoas em desacordo com os decretos, sendo confeccionadas ocorrências policiais para a responsabilização dos proprietários.

Os policiais abordaram um indivíduo de 19 anos que se encontrava num dos bares fiscalizados na rua Jose Garcia Leal, e localizaram com o indivíduo um trouxinha de cocaína (1g). O homem se encontrava bastante agressivo, desobedecia as ordens dos policiais e resistiu ao receber voz de prisão, mas foi vencido pelo uso da força moderada empregada pelos policiais.

Outro homem, de 28 anos, foi abordado no estabelecimento localizado na rua José Macedo dos Santos e com ele foi localizado um invólucro contendo crack (3,6g), sendo o indivíduo preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

