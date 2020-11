CAGED Outubro tem saldo positivo na geração de empregos O agronegócio foi único o setor que mais demitiu do que contratou e teve saldo negativo

27 NOV 2020 - 13h:38 Por Talita Matsushita

Paranaíba registrou no mês de outubro saldo positivo na geração de empregos, foram 89 vagas, resultado de 361 contratações e 272 desligamentos. No ano o acumulado é de 7.709 vagas com saldo de 173, dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Em 2020 já foram 3.106 contratações contra 2.933 demissões. No mês outubro o setor com maior número de contratações foi a indústria com 165 novas vagas, e 85 demissões saldo de 80; serviços ficou em segundo lugar com 13 postos de trabalho, resultado de 83 admissões e 13 demissões. Já o comércio registrou 90 admissões e demitiu 86 no período; ainda com saldo positivo, a construção civil contratou 3 e demitiu dois.

O agronegócio foi único o setor que mais demitiu do que contratou e teve saldo negativo (-9) com 20 admissões e 29 desligamentos.

Ainda conforma dados do Novo Caged, o setor que mais emprega no mercado formal no município é o de serviços com 2.2602 vagas, em seguida indústria (2.190), comércio (2.024), agronegócio (1.226) e por último construção civil (90).