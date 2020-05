CORONAVÍRUS Paciente da covid tem melhora e terá alta da UTI nesta terça Ele ainda faz hemodiálise, mas já não precisa mais ficar na UTI

26 MAI 2020 - 07h:31 Por Talita Matsushita

O paciente de 49 anos que está em tratamento da covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Paranaíba teve melhora no estado de saúde e poderá ter alta e ser transferido para a enfermaria ainda nesta terça-feira, conforme a médica infectologista Lauren Zogbi.

Segundo o boletim, ele ainda faz hemodiálise, mas já não precisa mais ficar na UTI, além disso, desde a semana passada ele não está mais entubado.

Já o exame de contraprova, para saber se ele ainda possui o coronavírus no organismo foi feito no 14º dia, e o resultado foi inconclusivo, por isso, ele permaneceu no isolamento na UTI e como nesta terça se completa 21 dias desde a apresentação dos sintomas, ele poderá sair do isolamento epidemiológico.

O homem foi internado em Paranaíba no dia 11 de maio, transferido em uma ambulância aérea que o trouxe de Castanhal – PA. O MP investiga se a transferência foi legal e questiona quem custeou a viagem. Ele chegou em estado grave e foi internado na UTI em Paranaíba.