CORONAVÍRUS Paciente de Inocência morre e ocupação da UTI baixa pra 80% O município tem disponível dez leitos para atender a microrregião

25 AGO 2020 - 08h:38 Por Talita Matsushita

A morte de um paciente morador de Inocência, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva em Paranaíba, fez com que a taxa de ocupação nos leitos baixasse para 80%. O óbito ocorreu na segunda-feira (24). O município tem disponível dez leitos para atender a microrregião, totalizando dois leitos disponíveis para internação.

De acordo com boletim divulgado pela Prefeitura de Inocência, no último domingo, o mais atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde no site do município, a cidade registrava 32 casos confirmados, sendo 29 curados e uma internação. Além disso, havia o registro de dois óbitos, o último era de um homem de 49 anos, morador da zona rural de Inocência. Ele faleceu no sábado(22), em Paranaíba.

Seguem internados na UTI três pacientes de Paranaíba, dois de Aparecida do Taboado, dois de Cassilândia e um de Inocência. Há ainda 13 pessoas internadas na ala respiratória da Santa Casa, sendo dez confirmados e três suspeitos que aguardam resultados de exames.