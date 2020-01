INTOLERÂNCIA RELIGIOSA Padre fala sobre preconceito contra imagens e Nossa Senhora Padre Alessandro Assis conta casos de preconceito contra fé católica

30 JAN 2020 - 14h:49 Por Talita Matsushita

A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas ou mesmo a quem não segue uma religião. É um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana.

Ainda assim, o problema é frequente no país. Algumas denúncias se referem à destruição de imagens de orixás do candomblé ou de santos católicos. Ficou famoso no Brasil o então pastor da Igreja Universal do Reino de Deus Sérgio Von Helder, que, em 1995, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional de TV.

Dando continuidade a série de entrevistas sobre intolerância religiosa, trazemos a opinião do padre Alessandro Assis, pároco da Mariz Santana. Ele fala sobre o preconceito contra imagens santos e Nossa Senhora.

Ouça a entrevista: