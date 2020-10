INVESTIGAÇÃO Pai e filho são presos por homicídio no Daniel 6 Ação conjunta da PM e Polícia Civil resultaram no esclarecimento do crime

30 OUT 2020 - 19h:33 Por Talita Matsushita

Saiba Mais Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça no Daniel 6

Na tarde desta sexta-feira (30), após constatem a morte de João Batista Cândido Moraes, 55 anos, a Polícia Militar e Polícia Civil desenvolveram ação conjunta que resultou na prisão de um homem, de 46 anos, e de seu filho, de 19 anos, pelo cometimento do homicídio. Eles confessaram o crime e alegaram que a vítima possuía intenções não cordiais com uma garota de 12 anos, filha e irmã dos autores.

Os policiais militares, por volta das 13h40, compareceram à residência localizada na Rua Zeca Benjamin, no Bairro Daniel 6, onde um idoso de 77 anos informou aos policiais que chegou naquela residência para visitar um amigo, mas o encontrou morto e do lado de fora da casa.

O corpo possuía lesões na cabeça e marcas de violência, assim, o local foi preservado e foram acionadas a perícia técnica e a Polícia Civil, sendo a eles apresentado os dados parciais colhidos pela guarnição. Após um rápido levantamento feito pela Polícia Civil, a identificação dos autores e o possível localização deles foi descoberta.

Peritos estiveram no local e ao examinarem as imagens da câmera de segurança perceberam que João Batista entrou na residência por volta das 22h15 de quinta-feira (29), e em seguida chegou um homem, na sequencia, um outro homem foi até o local, porém, ficou olhando pelo lado de fora do muro, por aproximadamente 20 minutos. Em seguida também entrou no quintal. A dupla foi identificada como pai e filho, vizinhos de João Batista.

Segundo informações policiais, os autores saíram com roupas, objetos e a bicicleta da vítima. As imagens mostraram que pai e filho entraram e saíram várias vezes da residência deles, distante aproximadamente 30 metros da casa de João Batista. Em todas as vezes eles saíam com objetos nas mãos.

A esposa e mãe dos autores relatou à Polícia que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com seu marido e filho até 22h, e depois eles foram para a casa da vítima, e voltaram com as roupas, bicicleta e os objetos, mas não falaram nada para ela.

Foi solicitado pela equipe policial para ver os objetos e em busca na residência foi encontrado uma bicicleta, um ventilador, e roupas da vítima, escondidos dentro de um depósito no fundo do quintal.

A equipe de Polícia Militar diligenciou até a casa localizada na Rua Araxá 3, no Industrial de Lourdes. Os autores foram levados presos para a delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante delito pelo delegado de plantão.