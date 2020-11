COVID-19 Pandemia agrava e cidade está perto dos mil casos Paranaíba teve um salto no número de diagnósticos positivos para o coronavírus

28 NOV 2020 - 08h:30 Por Talita Matsushita

Após semanas com média de dois a três registros de casos positivos, Paranaíba teve um salto no número de diagnósticos positivos para o coronavírus. Somente até a última quinta-feira o município chegou a marca de 984 casos confirmados. Desde o início da semana foram 35 novos registros e uma morte causada pela covid-19.

A última vítima fatal foi uma mulher de 74 anos, estava internada há sete dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. Ela sofria de hipertensão e morreu na quinta-feira pela manhã. A cidade chegou a 22 mortes em decorrência da Covid-19.

Números da Secretaria de Saúde ainda mostraram que dentre os casos confirmados até quinta (26), sete estavam internados na Santa Casa, sendo um deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), ainda na UTI havia internado um paciente da região. Dentre os casos suspeitos, apenas um estava internado e 12 cumpriam isolamento domiciliar.



O salto nos registros de casos positivos chama a atenção e acende o alerta, devido o desrespeito de parte da população ao distanciamento social e inúmeros flagrantes de aglomerações sem o uso de máscara de proteção em praças públicas e bares, principalmente entre o público mais jovem. “Temos percebido um grande aumento, principalmente desde o último dia 16. É muito preocupante essas novas confirmações. Sempre estamos lembrando que a pandemia não acabou e podemos comunicar que não é uma segunda onda”, disse.

A secretária explicou que o comportamento do vírus no Brasil foi diferente de outros países, onde se teve uma subida leve de casos, depois permaneceu com grande incidência e alto número de óbitos e em seguida uma redução. Paranaíba permanece com a bandeira laranja no Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), que mede o grau de risco de contágio da Covid-19.

“Estamos vendo agora uma situação ainda pontual, referente aquelas pessoas que conseguiram ficar em casa no início da pandemia e agora estão saindo e se expondo, consequentemente se contaminando. Esse é o famoso relaxamento que tanto se fala”, pontuou.

Débora lembra que continua a orientação para as mesmas medidas de prevenção faladas desde o início da pandemia, que são a higienização das mãos, distanciamento social de pelo menos um metro e meio e uso de mascaras constantemente. “Fica o alerta para que a população continue seguindo todas as regras que são impostas pelas autoridades”, finalizou.