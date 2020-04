REFLEXOS NEGATIVOS Pandemia ameaça comércio varejista e setor industrial

4 ABR 2020 - 09h:10 Por Alex Santos

Com a pandemia de coronavírus decretada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) diversas cidades do Estado adotaram medidas de restrição no funcionamento de empresas. Além dos problemas graves de saúde causados pela doença, em muitos casos até a morte dos infectados, a Covid-19 trouxe reflexos negativos também na economia.

Em Paranaíba, por exemplo, a administração municipal instituiu um decreto com restrições no atendimento presencial em diversos setores comerciais da cidade, suspensão de aulas, e toque de recolher.

O empresário do ramo da construção civil, Thiago Fontebasso, possui três lojas de materiais de construção no Estado. Após a crise vivida pelo setor, as projeções para 2020 eram animadoras. Entretanto, agora ele acredita que a recuperação deve acontecer em 2022. “O setor estava sinalizando um aquecimento para o segundo semestre, a projeção agora é para 2022”, disse.

Alexandre Borges tem um restaurante na cidade. Segundo ele, a expectativa era de melhora nas vendas após o carnaval, o que não aconteceu. Mesmo com a frustração causada pela pandemia, ele diz que o período agora é de readaptação financeira. “Tinha expectativa para todo ano, infelizmente essa fatalidade alterou o cronograma. Agora e se readaptar para enfrentar esse problema global”, contou.

A crise econômica causada pela pandemia do coronavírus fez com que nesta semana mais de 300 paranaibenses perdessem seus empregos em duas grandes indústrias da cidade.

O primeiro a iniciar o processo de desligamento em massa foi o frigorífico Rio Grande S/A, que mandou embora 250 funcionários e, em seguida, a indústria calçadista Pampili, que dispensou mais de 100.