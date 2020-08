POLÍTICA Para Ailson Freitas gestão deve ser participativa e ouvir a população Pré-candidato a prefeito pelo DEM foi entrevistado na Cultura FM

21 AGO 2020 - 17h:27 Por Alex Santos

A Rádio Cultura FM 106,3 MHz, emissora do Grupo RCN de Comunicação, traz uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Paranaíba. Ailson Antonio de Freitas, pré-candidato pelo DEM foi o entrevistado na quinta-feira (20) no Jornal do Povo.

Ailson Freitas, o “Binga”, é empresário, formado em direito e atualmente exerce o cargo de vereador e colocou seu nome à disposição do seu Partido DEM a Pré candidato a Prefeito.

O pré-candidato acredita em uma gestão participativa. “A prioridade de um governo hoje é participativa, onde a pessoa tem voz e vez”, disse.

Assista a entrevista: