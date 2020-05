AUXÍLIO EMERGENCIAL Para receber auxílio, paranaibenses formam longa fila na CEF Trabalhadores aguardavam pelo atendimento antes da abertura da agência

5 MAI 2020 - 15h:51 Por Alex Santos

Uma extensa fila de trabalhadores se formou na manhã desta terça-feira (5) em frente a agência da Caixa Econômica Federal de Paranaíba, para realizar o saque da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, anunciado pelo Governo Federal. A fila quilômetrica dobrou o quarteirão da agência localizada na região central da cidade.

Pela manhã, antes da abertura da agência, já havia pessoas na única agência da CEF no município. No local foram disponibilizadas tendas para proteção da população em busca de atendimento. Funcionários da agência também orientavam trabalhadores em busca do benefício.

O JPNEWS registrou nesta manhã, mesmo com o uso de máscaras de proteção pela população, houve aglomerações e desrespeito a distância mínima entre pessoas exigida pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde.

O saque para os trabalhadores informais nascidos em novembro e dezembro que fizeram o cadastramento pelo aplicativo, começaram hoje. Para evitar aglomerações, o banco público liberou de forma escalonada o resgate em dinheiro, de acordo com a data de aniversário.

HORÁRIO ESPECIAL

As agências da Caixa Econômica Federal passaram a funcionar uma hora mais cedo. O encerramento dos atendimentos também serão uma hora mais tarde.

A orientação é que os trabalhadores se dirijam a agência em último caso. A Caixa também orienta que a prioridade é manter o atendimento por meio digital, através do aplicativo de acesso à popança digital.