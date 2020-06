CAUTELA Paranaíba cancela todos os eventos de seu aniversário por causa da pandemia Desfile e Exposição Agropecuária foram cancelados e Prefeitura ainda não tem uma programação alternativa

27 JUN 2020 - 08h:42 Por Talita Matsushita

A época do ano mais esperada pelos paranaibenses não terá a mesma alegria em 2020. O A aniversário da cidade e a Exposição Agropecuária reuniam festividades que faziam tradições serem revividas todos os anos. Cavalgada, festa de peão e a tradicional alvorada que acordava os paranaibeneses ainda na madrugada do dia 4 de julho, data do aniversário da cidade, foram cancelados devido a pandemia.

Paranaíba comemora neste ano 163 anos e até o momento não há definição de como será a comemoração do aniversário, o que se sabe é que será diferente de tudo que a cidade já viveu. A Prefeitura ainda não traçou o plano B e aguarda pela evolução dos casos de Covid-19 para definir como será comemorada a data.

O fato de a alvorada envolver a Banda Municipal e os integrantes serem crianças, fez com que a Administração recuasse até para um evento menor em respeito aos pais e a própria população, conforme o secretário de Cultura, Henrique Cesar Ferreira Queiroz.

Já a Expopar (Exposição Agropecuária de Paranaíba) foi cancelada pela primeira vez em 58 anos. A feira agropecuária é o principal evento festivo da cidade. “Não é nossa vontade, mas é o que a prudência determina neste momento”, destaca. A festa teria início em 24 de junho e seguiria até 5 de julho e paralelo ao evento teria também a Expoleite, que pelos mesmos motivos não será realizada neste ano.

Para minimizar o impacto para os produtores rurais, o Sindicato decidiu realizar um circuito de leilões. Com início em 2 de julho até 7 de julho. Segundo Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, os prejuízos econômicos serão minimizados com os leilões. “Nesse momento é importante sim a saúde econômica, mas a preocupação maior é a saúde pública, e temos que medir o ônus e o bônus. Neste momento é melhor fazer algo mais adequado a realidade, deixando de ter uma receita maior, mas quem sabe tendo um resultado financeiro sem ter prejuízos”, destaca

LEILÕES

O Sindicato Rural de Paranaíba realizará de 2 a 7 de julho de 2020 um Circuito de Leilões. Serão realizados seis leilões, sendo dois de gado de corte e quatro leilões de touros. Parte da renda dos leilões será destinada para o combate da Covid-19 no município de Paranaíba.

Um dos leilões será organizado pelo grupo Marias do Agro. No evento todo o gado ofertado será de propriedade de produtoras rurais, demostrando a força e a importância da mulher no agronegócio da região de Paranaíba.

O objetivo do grupo, segundo a integrante Maria Aparecida Neves Brandão, é inserir as mulheres no agronegócio com o intuito de reuni-las para divulgar o trabalho de cada uma e principalmente para repassar conhecimento através de palestras, workshop, etc.

Todos os leilões serão transmitidos pela internet pelo site www.leilosin.com e os lances poderão ser realizados pelo telefone (67)3668-1589.