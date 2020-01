CAGED Paranaíba demite mais que contrata

25 JAN 2020 - 10h:22 Por Alex Santos

Os números referentes a geração de emprego em Paranaíba não apresentou saldo satisfatório em 2019, fechando o ano com saldo negativo. Dados divulgados na sexta-feira (24) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apontam que no ano passado o município ficou no vermelho quando se trata da geração de empregos, com saldo de menos 202 postos de trabalhos gerados.

O setor responsável por apresentar maior número de demissões foi justamente o da Indústria de Transformação, só no ano passado 1.807 trabalhadores foram demitidos, entretanto, é o setor que também mais contratou, ao todo 1.377 pessoas foram admitidas.

Outro setor que apresentou maior número de demissões em 2019 foi o de Serviços, 1.028 trabalhadores tiveram baixas nas carteiras, porém, não foi maior que o de contratações chegando a 1.123 trabalhadores admitidos.

Em 2019 o Comércio respondeu por 1.029 contratações e apenas 958 desligamentos. O Comércio e o setor de Serviços somam juntos um total de 196 empregos gerados durante todo o ano passado.

A Agropecuária apresentou um total de 775 admissões e 767 demissões; a Construção Civil no acumulado do ano contratou apenas 86 trabalhadores e demitiu 65; já Extrativa Mineral contratou 11 e demitiu 7 trabalhares.

No acumulado do ano, o município teve mais demissões do que contrações, segundo o Caged. O número de trabalhadores contratados em 2019 foi de 4.410, já o número de trabalhadores desligados de suas funções foi de 4.612.