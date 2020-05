CORONAVÍRUS Paranaíba desinfeta rodoviária e outros pontos da cidade O objetivo é prevenção ao contágio do novo coronavírus

19 MAI 2020 - 15h:44 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba deu início na desinfecção em diversos pontos da cidade como rodoviária, área externa da Santa Casa, e em frente agências bancárias do município. A ação foi feita com um caminhão pipa de 10 mil litros e foi utilizado hipoclorito de sódio. O objetivo é prevenção ao contágio do novo coronavírus. A primeira ação ocorreu no sábado (16).

“Foi a primeira vez. Fizemos a dosagem para que fosse suficiente para matar o vírus e não agredisse superfícies dos estabelecimentos. Ocorreu tudo bem, vamos repetir no decorrer dos dias esse processo”, disse Gilson Piva Filho, fiscal da Vigilância Sanitária.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda que as ações de desinfecção em ambientes externos deverão ser concentradas, preferencialmente, em pontos da cidade com maior circulação de pessoas.

Segundo nota técnica da Anvisa, muitas prefeituras estão utilizando a prática de desinfecção das ruas das cidades como forma de combater o avanço da pandemia da COVID19. Entretanto, muitas delas não seguem orientações em relação aos produtos, equipamentos de aplicação e de proteção, pessoal capacitado, dentre outras, o que pode gerar outros riscos à saúde dos trabalhadores e da própria população. Geralmente, as ações não são concentradas em pontos de maior circulação de pessoas, mas feitas indiscriminadamente em toda a cidade.