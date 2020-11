BATALHA Paranaíba é a 3ª cidade com mais denúncias eleitorais Candidatos e eleitores não poupam denúncias diante de irregularidades

7 NOV 2020 - 13h:00 Por Talita Matsushita



redacaopba@gruporcn.com.br

Paranaíba está no terceiro lugar entre as cidades com mais denúncias de crimes eleitorais nas Eleições 2020, chegando a 34. A cidade fica atrás de Campo Grande (307) e Dourados (40), os dados são do Pardal, ferramenta que permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral.

As denúncias são de compra de voto em troca de bolo de aniversário, propaganda irregular, uso de caixas de som de maneira indevida para a realização de propaganda eleitoral, entre outras.

Dentre as denúncias, está a representação do candidato Diogo Robalinho de Queiroz (Tita - MDB), candidato a prefeito, contra o adversário político Maycol Henrique Queiroz de Andrade e Roseli Aparecida Martins de Oliveira, candidatos a prefeito e vice pelo PDT.

Tita requereu a concessão de medida liminar para determinar que os representados suspendam imediatamente a propaganda eleitoral irregular por qualquer meio um jingle (música), que segundo os autos, tem o intuito de degradá-lo e ridiculariza-lo, fazendo referência ao fato de ter assumido um mandato anterior depois do afastamento de quem ganhoua eleição.

Plácido de Souza Neto, juiz eleitoral concedeu a tutela de urgência e determinou que a suspensão da veiculação em rádios ou qualquer outro meio de comunicação social do jingle até o julgamento final, sob pena de caracterização de crime de desobediência.