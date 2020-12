EMENDA Paranaíba é contemplada com emenda no valor de R$ 50 mil Emenda do Deputado Estadual Capitão Contar, será destinada ao HP Dr Adolfo Bezerra de Menezes

8 DEZ 2020 - 18h:53 Por Talita Matsushita

O município de Paranaíba foi contemplado com emenda parlamentar do Deputado Estadual Capitão Contar (PSL), no valor de R$ 50 mil. Os recursos são oriundos do Fundo de Investimentos Sociais de 2019, para “Ações e Serviços de Saúde”.

Conforme anunciado por Renato Tosta, no Jornal do Povo da Rádio Cultura FM 106.3 Mhz, a emenda será destinada ao Hospital Psiquiátrico Dr Adolfo Bezerra de Menezes, “para aplicações no custeio de ações e serviços” destacou.

Veja: