ALERTA Paranaíba entra em estado de alerta devido baixa umidade do ar Inmet emitiu alerta de grau laranja e instruções para população se proteger

26 AGO 2020 - 15h:07 Por Alex Santos

Paranaíba está sob alerta de baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira (26). Aviso de grau laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) se entende até às 17h de hoje, com umidade do ar variando de 20% a 12%, considerado de risco para a saúde humana, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), além do risco do incêndios florestais.

O Inmet alerta ainda que baixa umidade do ar provoca ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz e nesses casos a instrução é ingerir bastante líquido, não praticar atividades físicas, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Segundo o Climatempo, por volta das 15h a temperatura máxima chegou aos 32º em Paranaíba e a umidade do ar ficou em 10%.

A população deve procurar informações e ajuda junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros acionando o 193.