ONDA DE CALOR Paranaíba está entre as dez cidades mais quentes do Brasil

4 OUT 2020 - 12h:43 Por Talita Matsushita

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que Paranaíba registrou no sábado a oitava maior temperatura do País, chegando a registrar 42,4ºC, a sensação foi de 49ºC, a umidade relativa do ar esteve em 16%.

Água Clara está no topo do ranking com 43,7 °C. Esse foi o terceiro dia consecutivo que a cidade aparece em primeiro lugar, onde já chegou a 44,4 °C, na lista publicada pelo Inmet na última quinta-feira (1).

Paranaíba aparece ainda com alerta para onde de calor, válidos para domingo (4) e segunda (5). Além da alta temperatura, existe alerta de baixa umidade. Variação entre 20% e 30% na umidade relativa do ar.

Segundo os institutos de meteorologia esse calorão que tem judiado do sul-mato-grossense será amenizado com a chegada da chuva entre 11 e 18 de outubro. Mas conforme prognóstico do Cemtec, o Estado terá pancadas de chuva e os acumulados serão baixos, de 10 milímetros.