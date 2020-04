SAúDE Paranaíba ganha novos leitos de UTI para atender região durante pandemia Ao todo, serão dez leitos para atendimento aos infectados pelo novo coronavírus, que pode ser mantidos após o período

11 ABR 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

ASanta Casa de Paranaíba já deu início na instalação dos dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atender possíveis pacientes da covid-19 não só do município, mas também da região, como Cassilândia, Aparecida do Taboado e Inocência. Paranaíba não possuía nenhum leito de UTI.

“Criaremos leitos auxiliares para o atendimento regional. Acima de tudo, se mantermos isolamento das pessoas diminui o número de pessoas contaminadas. Não são todos os contaminados que necessitam de internação ou respirador, a grande maioria, mais de 70% tem o vírus positivo e fica em casa e a doença não se manifesta”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

Os repasses serão feitos via governo estadual para o fundo municipal de saúde, que disponibilizará ao hospital o recurso para a utilização na implantação dos leitos. “Uma vez habilitada [UTI] a gente não perde”, ressaltou. Azambuja ainda destacou que com isso consegue evitar colapso na rede pública, que é o esperado pelo governo.

Haverá dez leitos de UTI e outros de retaguarda, que seriam uma unidade semi-intensiva. Será necessário registrar essa unidade no Ministério da Saúde para que a UTI permaneça na cidade após a pandemia. Paranaíba terá 14 respiradores, sendo um para o Pronto Socorro.

Paranaíba também será contemplada com R$ 903.500 para compra de equipamentos e materiais no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Esta verba veio por meio das emendas parlamentares dos deputados estaduais. A Secretaria de Saúde ainda não informou como o dinheiro será utilizado no combate ao vírus no município.

Fluxograma

A Secretaria de Saúde está ainda desenvolvendo um fluxograma de como a rede funcionará em Paranaíba, até porque há novos critérios para coleta. Os testes rápidos que serão disponibilizados para Paranaíba serão utilizados por profissionais que estiverem na linha de frente, como os da área da saúde e militares. População neste primeiro momento não fará os testes rápidos.

Casos

Paranaíba segue até o momento com um caso suspeito de idoso de 68 anos, que deu entrada na Santa Casa com sintomas de hemorragia e precisou ser transferido para Três Lagoas. No município, foi feita uma tomografia que constatou que um pulmão estava comprometido, o que levantou a suspeita, porém o teste para a COVID-19 deu negativo. Novo exame dever ser realizado devido a gravidade do caso.