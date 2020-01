ALERTA Paranaíba registra 30 casos de picadas de escorpião em 2020 Números de 2019 também são preocupantes, em média quase um caso por dia

15 JAN 2020 - 14h:47 Por Talita Matsushita

Com 348 casos de picadas de escorpião em 2019, Paranaíba já registra em 2020 números que preocupam. Neste ano já são 30 notificações de atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba. Os números podem ser maiores devido ao fato de algumas pessoas serem picadas e não procurarem ajuda médica, segundo a enfermeira Carla Patrícia Eugênio, responsável pela Vigilância Epidemiológica de Paranaíba.

Em média o município registrou 0,95 caso por dia no ano passado e 29 em cada mês, já neste ano o número é de dois casos por dia. Os números são gerais, ou seja, não há separação por faixa etária. Porém, a enfermeira alerta que no caso das crianças e idosos o acidente pode ser fatal.

O levantamento é realizado a partir do momento em que o paciente relata na Santa Casa da cidade ter sofrido um ataque de escorpião. Em seguida, uma notificação é enviada ao departamento.

“Tem que procurar a Santa Casa, o médico tem que avaliar os sinais e sintomas, o que este paciente está sentido e se vai ou não usar o soro”, explicou. A enfermeira ainda destaca que é preciso estar atento ainda ao local da picada, pois quanto mais perto do coração, mais rápido é o efeito do veneno e consequentemente a morte.

O verão é a estação mais quente do ano e por isso, de acordo com Carla, é preciso atenção aos cuidados com a casa para evitar acidentes com o escorpião. Os escorpiões habitam preferencialmente locais úmidos e quentes. O aumento do calor contribui para o crescimento do número de baratas, e, consequentemente, o de escorpiões, que são seus principais predadores.

“Está tendo muitos casos e ainda vai ter mais, por que estamos no período de chuva, e o escorpião procura local seco para ficar, e ainda tem outra situação que em alguns lotes vagos tem sido usados como ponto de descarte de lixo então isso atrai barata, que atrai o escorpião”, pontuou.