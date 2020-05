MORTE Paranaíba já vive estado de calamidade pública Uma idosa de 76 anos morreu de complicações da COVID-19 dia 27 de abril

2 MAI 2020 - 09h:22 Por Alex Santos

Paranaíba entrou em situação de emergência e estado de calamidade pública, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus. O município registrou em abril uma morte em decorrência da Covid-19 e também baixo índice (46,8%) de adesão da população ao isolamento social, o que tem causado aglomerações em locais públicos.

Novo decreto municipal que instituiu emergência e calamidade pública, entrou em vigor na quinta-feira (30), dentre as medidas adotadas estão a obrigação do uso de máscaras de proteção por funcionários de órgãos e estabelecimentos públicos e privados, de autarquias, e repartições semelhantes.

A medida é aplicada para todos que frequentarem locais onde haja a possibilidade de aglomeração de pessoas, como bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários, mercados e supermercados, academias e feiras livres, além de comércios, repartições públicas e similares.

É também recomenda o uso do acessório pela população quando estiverem fora de suas residências, ou pessoas que estiverem de passagem pelo município. As situações de emergência são adotas quando há danos menores, e que podem comprometer parcialmente a capacidade de resposta do poder público.

Já a calamidade pública é para casos mais graves, quando o município não consegue resolver. Todos dependem de ajuda do Governo Federal. Uma idosa, de 76 anos, morreu no dia 27 abril, após insuficiências renais e cardíacas, pela Covid-19. Já o idoso, de 81 anos, esposo dela, testado positivo, foi curado da doença. Até a última atualização, Paranaíba possuía um caso suspeito.