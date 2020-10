CORONAVÍRUS Paranaíba não registra casos positivos no domingo Total de casos confirmados da doença permanece em 769

12 OUT 2020 - 09h:50 Por Alex Santos

Nenhum novo caso de contaminação por coronoavírus foi registrado em Paranaíba no domingo (11). Ao todo são 769 casos confirmados da doença. Doze casos suspeitos ainda aguardam diagnóstico. Apenas uma coleta de Swab foi realizada, conforme boletim epidemiológico.

A atualização traz ainda três internações, com três pacientes na ala respiratória. Os leitos estão com 40% de ocupação, com quatro pacientes da região.

Cento e nove cumprem isolamento domiciliar. 640 estão recuperados da doença. Ao todo foram realizados 2909 testes rápidos, além de 2490 casos descartados.

Após a confirmação de mais uma morte pela doença no sábado (10), Paranaíba registra 17 mortes em decorrência da covid-19.