POLIOMIELITE Paranaíba realiza Dia 'D' de vacinação para atingir meta Em Paranaíba todas as Unidades estarão abertas no sábado para o Dia 'D'

6 NOV 2020 - 13h:13 Por Talita Matsushita

A Secretaria de Estado de Saúde promove neste sábado (07) o ‘Dia D’ para mobilização da campanha nacional de multivacinação e poliomielite. Em Paranaíba todas as unidades estarão abertas no sábado para o Dia D para atender crianças e adolescentes. O índice de vacinação do município é de 63%.

A campanha nacional de multivacinação e poliomielite encerrou em 30 de outubro. Entretanto, como poucos municípios atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal, os municípios continuam a vacinação.

Vânia Zangrossi, coordenadora de vacinação destaca a importância da vacinação. Ouça: