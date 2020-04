EMENDA Paranaíba recebe R$ 150 mil em emendas do Coronel David R$ 100 mil foi destinado para aquisição de veículos

22 ABR 2020 - 14h:39 Por Da redação

O deputado Coronel David (sem partido) destinou R$ 830 mil em emendas para combate ao coronavírus destinadas aos municípios de Mato Grosso do Sul. O dinheiro já foi creditado pelo Governo do Estado na conta das prefeituras. Em Paranaiba, a pedido do vereador Paulo Borges Bevilaqua da Silva (Bodinho) foi destinada emenda no valor de R$ 100 mil para aquisição de veículos e outra emenda no valor de R$ 50 mil a serem utilizados na reforma das cozinhas nas unidades hospitalares.



“Agradeço ao deputado Coronel David que sempre nos atendeu e não esquece o povo de Paranaiba, em especial nesse momento de pandemia e do coronavírus, que é muito delicado e estamos precisando de toda ajuda”, lembrou Bodinho, que está sempre presente buscando recursos para o município.



David lembrou que as emendas são frutos da união de esforços entre o Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. “Estamos agindo rápido e o dinheiro já está disponível para aqueles municípios e entidades de saúde que estejam com documentação correta. São emendas fundo a fundo destinadas para auxiliar durante essa grave crise que assola nosso país”.