SAÚDE Paranaíba receberá R$ 900 mil para combater coronavírus O recurso faz parte do pacote de emendas parlamentares

8 ABR 2020 - 15h:38 Por Talita Matsushita

Paranaíba será contemplada com R$ 903.500 para compra de equipamentos e materiais no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Esta verba veio por meio das emendas parlamentares dos deputados estaduais.

A modalidade de transferência do recurso permitirá ao município eliminar algumas burocracias para facilitar o combate à proliferação do vírus, bem como ampliar o atendimento aos eventuais pacientes que contraírem a doença.

O recurso faz parte do pacote de emendas parlamentares, no valor de R$ 20 milhões, que foi direcionado pelos parlamentares ao setor de saúde, para tratamento dos pacientes com coronavírus.