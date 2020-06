ASSISTÊNCIA Paranaíba recebeu 900 cestas básicas para doação na pandemia As famílias em situação de vulnerabilidade foram selecionadas

1 JUN 2020 - 14h:33 Por Talita Matsushita

Em meio a pandemia da covid-19, famílias carentes de Paranaíba foram beneficiadas com a doação de 900 cestas básicas. As doações foram feitas pela Eldorado Brasil Celulose e também pelo Governo do Estado.

A Eldorado fez doação aos municípios em que a empresa tem operações florestais e industriais no Estado. No caso de Paranaíba foram 500 unidades, já o Governo enviou em duas remessas 400 cestas, o primeiro envio foi de 200 cestasno mês de abril, o restante no mês de maio.

As famílias em situação de vulnerabilidade foram selecionadas através de seus cadastradas junto à Prefeitura, e no caso da Eldorado também as que estão nos assentamentos assistidos pela empresa.

Em Mato Grosso do Sul a gigante do setor de celulose de eucalipto tem mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação. Em sua unidade industrial em Três Lagoas a capacidade de produção de celulose é superior a 1,7 milhão de toneladas por ano.