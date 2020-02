BOLETIM Paranaíba registra 232 casos suspeitos de dengue em 2020 Na semana passada eram 61 notificações de casos suspeitos

13 FEV 2020 - 09h:13 Por Talita Matsushita

De acordo com dados divulgados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul Paranaíba tem 232 casos suspeitos de dengue. Até o momento cinco casos foram confirmados, número que não se altera desde o último boletim. Na semana passada eram 61 notificações de casos suspeitos.

De acordo com o boletim, Paranaíba aparece com alta incidência da dengue. O Estado confirmou 11 mortes provocadas por dengue e registrou 2.829 casos nos 43 primeiros dias do ano, média de 65,7 a cada dia.

Com objetivo de evitar uma epidemia de doenças causadas pelo Aedes aegypti -mosquito causador da dengue, chikungunya e zika-, a Prefeitura de Paranaíba promoveu a limpeza de terrenos baldios, recolhimento de entulhos e visita de agentes de saúde e endemias.

Os tratores da prefeitura fizeram limpeza em terrenos baldios e multou proprietários.