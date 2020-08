CORONAVÍRUS Paranaíba registra cinco casos positivos e 271 recuperados O município registrada seis óbitos em decorrência da Covid-19

27 AGO 2020 - 15h:27 Por Alex Santos

Cinco novos casos positivos de coronavírus foram registrados em Parnaíba na quarta-feira (26), sendo um via Swab e quatro por meio de testes rápidos. De acordo com boletim epidemiológico da prefeitura, mais 11 casos suspeitos aguardam resultado.

Com as novas confirmações, o total de casos positivos desde o surgimento da doença no município subiu para 352. A cidade tem ainda 70 pessoas em isolamento domiciliar.

Oito receberam alta. Agora cinco seguem internados, sendo dois na UTI e três na ala respiratória da Santa Casa.

Uma idosa, de 79 anos, morreu na quarta-feira em decorrência da Covid-19. Ela estava há 14 dias internada na UTI da Santa Casa.

Paranaíba registra seis óbitos pela doença. 1661 casos descartados, além de 1830 testes rápidos realizados e 271 recuperados.